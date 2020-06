Milan, proseguono gli allenamenti: lavoro su tecnica e precisione (Video)

MILAN NEWS – Si avvicina sempre di più la ripresa del calcio, con il Milan impegnato nella semifinale di ritorno in Coppa Italia contro la Juventus e in campionato, dove si punta forte ad un posto in Europa League. Per questo motivo i rossoneri continuano gli allenamenti presso il centro sportivo ‘Milanello Sport Center’. Una seduta che ha visto i calciatori impegnarsi in un lavoro di tecnica e precisione. Ecco il video odierno condiviso dal profilo ufficiale Twitter del Milan.

