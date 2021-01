Milan: Pioli concede un giorno di riposo, ma i giocatori… | News

Ultime Notizie Milan News: i rossoneri non si si fermano

MILAN NEWS – C’è grande entusiasmo in casa rossonera. E’ un qualcosa che si respira dall’inizio della stagione, anche dalle piccole cose. Come viene riportato da Sky Sport, Stefano Pioli ha concesso un giorno riposo alla squadra dopo la vittoria sul Torino in Coppa Italia, ma i giocatori hanno sorpreso anche questa volta.

A Milanello, infatti, si sono visti diversi giocatori tra cui Kjaer, Ibrahimovic, Romagnoli, Daniel Maldini, Bennacer, Gabbia, Saelemaekers. Il Milan dunque pensa già a preparare la trasferta di Cagliari, in programma lunedì prossimo alla Sardegna Arena.