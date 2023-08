Milan, palestra e test contro il Trento: il report della seduta odierna

( fonte:acmilan.com ) I rossoneri sono tornati in campo a Milanello all'indomani del successo ai rigori contro il Monza nel primo Trofeo Silvio Berlusconi. Nel pomeriggio, i titolari della sfida dell'U-Power Stadium hanno effettuato lavoro di scarico in palestra mentre il resto della squadra ha disputato un test contro il Trento . Questa la formazione iniziale della squadra rossonera: Sportiello ; Florenzi , Kjær , Simić , Bartesaghi ; Adli , Musah , Pobega ; Chukwueze , Colombo , Romero . Nella ripresa sono poi subentrati i giovani Jiménez , Nsiala, Traorè , Eletu , Zeroli e Camarda .

Nel primo tempo i rossoneri vanno vicini al gol con Colombo in due occasioni, prima di testa e poi da buona posizione di sinistro. Il portiere del Trento Russo è decisivo su Romero e Adli al 37', nel finale di frazione Florenzi sfiora per due volte il vantaggio, servito da Chukwueze sul secondo tentativo. La ripresa inizia con altre due chance nostre, sulla testa di Kjær e sul sinistro di Colombo. Il Trento trova qualche spazio in contropiede e segna con Sipos al 69'. Nel finale ci prova anche Traorè, trovando sempre i guantoni di Russo. Gli allenamenti dei rossoneri proseguono e domani, giovedì 10 agosto, è in programma una sessione mattutina.