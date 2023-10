Milan, Okafor torna ad allenarsi in gruppo: le ultime

Ultime novità dall'allenamento odierno del Milan: come riportato da Sky Sport, Noah Okafor è tornato ad allenarsi in gruppo a Milanello

Il Milan si prepara per la partita contro la Juventus. I rossoneri, nella serata di domenica prossima, ospiteranno i bianconeri guidati da Allegri. Durante questa pausa per le Nazionali, Stefano Pioli dovrebbe recuperare molti giocatori. Parliamo di Kalulu, Loftus-Cheek e Krunic. Tutte pedine che potrebbero essere fondamentali per la stagione del Milan. Come riporta Mauele Baiocchini su Sky Sport 24, Noah Okafor è tornato ad allenarsi a Milanello. Lo svizzero, ricordiamo, è tornato a casa dal ritiro della Nazionale dopo l'incidente in auto che gli aveva causato il taglio al sopracciglio. Per la Juventus, Okafor dovrebbe essere pienamente pronto e recuperato.