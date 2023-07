Milan, lavoro tra campo e palestra: il report della seduta odierna

Squadra negli spogliatoi nel pomeriggio per il secondo allenamento odierno, iniziato in palestra con l'attivazione muscolare. Terminata la prima parte, il gruppo rossonero è sceso subito in campo per proseguire con alcuni torelli a tema, seguiti da una serie di esercitazioni tecniche e lavoro sul possesso. Alcune esercitazioni tattiche e una partitella su campo ridotto hanno chiuso la sessione.