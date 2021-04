Milan, l’allenamento di oggi: testa alla gara contro il Benevento

La squadra di Stefano Pioli si è allenata questa mattina a Milanello in vista della partita di sabato prossimo contro il Benevento

Rientrata a Milano, la squadra di Mister Pioli è tornata subito in campo, nella mattina di martedì, per iniziare la preparazione in vista della prossima gara casalinga di sabato 1 maggio contro il Benevento.