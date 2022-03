Milan, l’allenamento di oggi: si torna a lavorare dopo la vittoria di Napoli

Il Milan di Stefano Pioli è tornato ad allenarsi questo pomeriggio a Milanello dopo la vittoria di Napoli. Presenti Maldini e Massara

Ripresa degli allenamenti, questo pomeriggio a Milanello, dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli. Ritrovo per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per la sessione odierna, presenti presso il centro sportivo anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

Inizio in palestra per l'attivazione muscolare per poi uscire sul campo rialzato dove i rossoneri hanno proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici attraverso l'ausilio degli ostacoli e delle sagome. Dopdiché lavoro tecnico: passaggi e conduzione della palla in velocità. Terminata questa parte, la squadra - divisa in due gruppi - ha effettuato una serie di torelli a tema prima di svolgere degli esercizi sul possesso. A seguire altre esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni e infine spazio alla consueta partitella su campo ridotto.