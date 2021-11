Milan, l’allenamento di oggi: si prepara il match contro l’Atletico

Il Milan di Stefano Pioli si è allenato questo pomeriggio a Milanello per preparare la sfida di mercoledì contro l'Atletico Madrid

fonte: acmilan.com Squadra al lavoro oggi pomeriggio a Milanello per un allenamento in ottica del prossimo appuntamento di Champions League, che vedrà i rossoneri in campo a Madrid, mercoledì 24 novembre, contro l'Atletico. Presenti per seguire la sessione anche Paolo Maldini e Frederic Massara.