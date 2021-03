Milan, l’allenamento di oggi: seduta a ranghi ridotti | News

Il Milan di Stefano Pioli si è allenato questa mattina nel centro sportivo di Milanello: assenti tutti i nazionali

Ritrovo questa mattina a Milanello per i rossoneri, dopo la vittoria in campionato a Firenze, per un allenamento a ranghi ridotti a causa delle numerose assenze dei giocatori convocati con le rispettive selezioni nazionali.