Milan, l’allenamento di oggi: presenti Gazidis, Maldini e Massara | News

Ultime Notizie Milan News: il report dell’allenamento di oggi

MILAN NEWS (fonte:acmilan.com)

Rossoneri di nuovo a Milanello, questa mattina, dopo il giorno di riposo concesso al termine della vittoria contro la Fiorentina. Squadra in campo alle 11.00 per iniziare la preparazione in chiave Celtic, prossimo avversario in Europa League, giovedì 3 dicembre alle 18.55 a San Siro. Presenti, per assistere all’allenamento odierno, Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Consueto inizio in palestra per l’attivazione muscolare, prima di scendere in campo con il gruppo diviso in due parti: gli undici titolari di domenica hanno svolto un lavoro atletico-aerobico sul ribassato, mentre il resto della rosa ha disputato una partitella in famiglia con la formazione Primavera (due tempi da 15′). Questa la formazione della Prima Squadra: Tătărușanu; Conti, Duarte, Gabbia, Dalot; Mionić, Krunić; Roback, Maldini, Hauge; Colombo.

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE

Per mercoledì, alla vigilia di Milan-Celtic, in programma l’allenamento al mattino e a seguire, alle 14.00, la conferenza stampa di Daniele Bonera e Diogo Dalot.

