Milan, l’allenamento di oggi in vista della gara di Bologna | News

Milan, l’allenamento della squadra di Pioli

(fonte:acmilan.com)

Giornata di lavoro per i rossoneri di Mister Pioli, che si sono ritrovati questa mattina per colazione prima di scendere negli spogliatoi e dare il via alla seduta di allenamento.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra i giocatori impiegati nel match di ieri, in campo gli altri componenti della squadra che hanno iniziato il riscaldamento con una serie di torelli. La seduta è proseguita con alcune esercitazioni tecniche, lavoro sul possesso a seguire prima della consueta partitella su campo ridotto.

GIOVEDÌ 28 GENNAIO

Il programma di domani, giovedì 28 gennaio, prevede un solo allenamento al mattino. Alle ore 14.00, invece, appuntamento con Fikayo Tomori per la presentazione ufficiale alla stampa.

