Milan, l’allenamento di oggi in vista della gara contro il Genoa

Il Milan di Stefano Pioli si è allenata questa mattina a Milanello in vista della partita di domenica contro il Genoa. Il report della seduta

Ripresa degli allenamenti questa mattina a Milanello dopo il giorno di riposo concesso ieri da Mister Pioli. La squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento, focalizzato sul prossimo impegno di campionato contro il Genoa (domenica alle 12.30 a San Siro). Presenti a Milanello per assistere all'allenamento anche Paolo Maldini e Frederic Massara.