Milan, l’allenamento di oggi in vista del Napoli | Serie A News

Milan-Napoli, l’allenamento di oggi

fonte: acmilan.com

Dopo il rientro in nottata da Manchester, la squadra si è allenata a Milanello questa mattina per iniziare la preparazione del prossimo incontro di campionato, che vedrà i rossoneri impegnati a San Siro contro il Napoli domenica 14 marzo alle ore 20.45.

IL REPORT

Consueto lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera in campo. Gli altri componenti della rosa, dopo aver svolto l’attivazione muscolare, hanno proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi con il pallone, seguiti da una serie di allunghi sul lato lungo del campo. L’allenamento è proseguito tra alcune esercitazioni tecniche e una serie di partitelle su campo ridotto, che hanno chiuso la sessione odierna.

SABATO 13 MARZO

Il programma di domani prevede l’allenamento di rifinitura al mattino e, a seguire, alle ore 14.00 la conferenza stampa di Mister Pioli.

