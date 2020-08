Milan, iniziato oggi il raduno: le immagini dell’allenamento (FOTO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nella giornata di ieri calciatori, dirigenza e staff tecnico si sono presentati a Milanello per sottoporsi al tampone dopo il periodo di vacanza. Oggi, invece, è di fatto iniziata la stagione 2020/2021 per il Milan, che ha ripreso a tutti gli effetti ad allenarsi. I profili social del club rossonero, per l’occasione, hanno pubblicato alcune foto che mostrano i giocatori in azione. Ecco le immagini:

