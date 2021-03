Milan, iniziata la rifinitura: Theo, Romagnoli e Rebic non in gruppo

Verso Manchester United-Milan: via all’allenamento di rifinitura

Il Milan di Stefano Pioli ha iniziato, da pochi minuti, l’allenamento di rifinitura in vista della trasferta di domani pomeriggio, ore 18:55, in casa del Manchester United per la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Mancheranno, certamente, dal confronto con la squadra di Ole Gunnar Solskjær gli infortunati Ismaël Bennacer, Hakan Çalhanoğlu, Mario Mandžukić e Zlatan Ibrahimović.

Dalle immagini arrivate da Milanello, mandate in onda sulla pagina ufficiale ‘Facebook‘ del club rossonero, però, si evince anche come non abbiano iniziato l’allenamento in gruppo anche Theo Hernández, Alessio Romagnoli ed Ante Rebić.

Bisognerà, ora, capire se i tre si uniranno dopo agli altri compagni. Oppure, se sono da considerare fuori causa per volare, più tardi, alla volta di Manchester.