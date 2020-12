Milan, Immacolata di lavoro: quasi pronti per lo Sparta Praga (Foto)

Milan, le immagini dell’allenamento

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Immacolata di lavoro per il Milan, che non può permettersi di cullarsi sugli allori dopo la vittoria contro la Sampdoria. Il match contro lo Sparta Praga in Europa League è ormai alle porte. Nonostante una qualificazione già ottenuta, nulla è ancora deciso sul primato in classifica: il Lille guida il girone con un punto di vantaggio sui rossoneri. Conquistare la prima posizione vorrebbe dire evitare diversi pericoli nel cammino dei sedicesimi. Il club rossonero, attraverso i propri profili social, ha condiviso alcune immagini dell’allenamento odierno. Eccole:

Rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan? Parla il suo agente Mino Raiola >>>