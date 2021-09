Milan, il report dell’allenamento: tra campo e palestra già al lavoro

Defaticante per i titolari del Milan di ieri, gli altri giocatori in campo: Liverpool in archivio, si pensa subito al campionato.

Stefano Bressi

Rientrata in nottata da Liverpool, la squadra questa mattina è scesa in campo a Milanello alle 12 per iniziare la preparazione del prossimo impegno di campionato contro la Juventus, in programma domenica 19 settembre alle ore 20.45.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera, in campo sul centrale gli altri componenti della rosa i quali, dopo aver svolto l’attivazione muscolare in palestra, hanno iniziato il lavoro con una serie di torelli.

L'allenamento è proseguito con alcune esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni seguite dalla consueta partitella su campo ridotto, che ha concluso la sessione odierna.

VENERDÌ 17 SETTEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano.

Fonte: acmilan.com