Milan, il report dell’allenamento: tecnica e tattica verso l’Europa League

Il report dell’allenamento del Milan

Oggi squadra a Milanello per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento focalizzato sul prossimo impegno di Europa League, che vedrà i rossoneri impegnati contro il Manchester United giovedì a Old Trafford. Presenti a Milanello per assistere all’allenamento Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare; squadra poi in campo, sul centrale, dove ha proseguito la fase di riscaldamento con alcune esercitazioni tecniche, eseguite con l’ausilio delle sponde elastiche. Al termine di queste, mister Pioli ha dato il via alla parte tattica dell’allenamento odierno. Partitella su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi.

MERCOLEDÌ 10 MARZO

Il programma di domani, mercoledì 10 marzo, prevede l’allenamento di rifinitura al mattino. Alle ore 14 conferenza stampa di mister Pioli e Fikayo Tomori: al termine di questa, la partenza per Manchester.

Fonte: acmilan.com

