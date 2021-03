Milan, il report dell’allenamento odierno: testa al Manchester United

Milan, il report dell’allenamento odierno

(Fonte: acmilan.com)

Lunedì di lavoro per i rossoneri, che si sono ritrovati questa mattina a Milanello per iniziare la preparazione del prossimo incontro di Europa League a Old Trafford contro il Manchester United, giovedì 11 marzo alle ore 18.55. Presenti a Milanello per seguire l’allenamento anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Consueta seduta defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri. In campo, sul centrale, gli altri componenti della rosa, i quali hanno iniziato l’allenamento con una serie di esercitazioni tecniche. Il gruppo ha poi svolto lavoro aerobico con una serie di allunghi seguiti da una serie di esercitazioni sul possesso palla. Una partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

MARTEDÌ 9 MARZO

Il programma di domani prevede ancora un allenamento al mattino.

Occhi sul mercato per Paolo Maldini: nuovo attaccante per il Milan?