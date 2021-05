Milan, il report dell’allenamento odierno: subito lavoro in vista del Torino

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell'allenamento odierno. Subito testa al match contro il Torino

Squadra al lavoro anche questa mattina a Milanello , in preparazione del prossimo incontro di campionato che vedrà i rossoneri impegnati all'Olimpico Grande Torino mercoledì 12 maggio alle ore 20.45.

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera. In campo, sul rialzato dietro gli spogliatoi, gli altri componenti della rosa, che hanno iniziato con alcuni lavori atletici focalizzati sulla rapidità, eseguiti tra gli ostacoli bassi. L'allenamento è proseguito con alcune esercitazioni sul possesso e una serie di partitelle su campo ridotto.