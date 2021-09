Milan, il report dell’allenamento odierno: squadra quasi al completo

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso il report dell'allenamento odierno. Squadra quasi al completo

Rientrati i nazionali a eccezione di Saelemaekers - che raggiungerà i compagni domani - il gruppo rossonero oggi pomeriggio ha iniziato la preparazione in vista del prossimo incontro di campionato, che vedrà il Milan opposto alla Lazio domenica 12 settembre a San Siro alle ore 18. Presenti a Milanello per seguire l'allenamento Paolo Maldini e Frederic Massara .

Prima parte del lavoro in palestra, per la consueta attivazione muscolare, per poi uscire sul campo dove la squadra ha proseguito il riscaldamento con alcune partitelle con le mani disputate nella porzione di campo alle spalle della porta. Al termine, un lavoro sul possesso che ha preceduto una partitella di allenamento, della durata di 30 minuti, a ranghi misti con la formazione Primavera. Lavoro di scarico per i rossoneri reduci dagli impegni con le rispettive squadre nazionali.