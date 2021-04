Milan, il report dell’allenamento odierno: scarico per i titolari di ieri

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell'allenamento odierno. Lavoro di scarico per chi ha giocato ieri

"Subito al lavoro la squadra di Mister Pioli per preparare la gara in trasferta contro la Lazio. Lavoro di scarico in palestra per i titolari scesi in campo mercoledì sera a San Siro. Lavoro sul campo per il resto del gruppo.