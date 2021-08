Milan, il report dell’allenamento odierno: presenti Maldini e Massara

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso il report dell'allenamento odierno della squadra. Maldini a Massara a Milanello

Squadra a Milanello questa mattina per il secondo allenamento in preparazione della prima giornata di campionato di lunedì 23 agosto alle ore 20.45, dove il Milan affronterà la Sampdoria a Genova. Presenti a Milanello per assistere all'allenamento anche Paolo Maldini e Frederic Massara.