Milan, il report dell’allenamento odierno: partitella con la Primavera

Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha condiviso il report dell'allenamento odierno. Partitella con la Primavera sotto gli occhi della dirigenza

Squadra a Milanello questa mattina: ritrovo per colazione e poi allenamento con la squadra sempre a ranghi ridotti per via degli impegni delle varie selezioni nazionali. Presenti a Milanello anche Paolo Maldini e Frederic Massara.