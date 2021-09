Milan, il report dell’allenamento odierno: inizia la settimana a Milanello

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso il report dell'allenamento odierno. Inizia l'avvicinamento al match con la Lazio

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio a Milanello dove la squadra si è ritrovata per pranzo dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Pioli. Gruppo ancora a ranghi ridotti per le assenze dei rossoneri impegnati con le Nazionali.

Rossoneri in campo, sul centrale, per iniziare la fase di attivazione muscolare effettuata alle spalle delle porte, seguita da una serie di torelli a tema. Poi spazio al lavoro con il pallone attraverso alcune esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni, le quali hanno preceduto la parte di sessione dedicata al possesso palla. Infine, come di consueto, si è giocata una partitella su campo ridotto.