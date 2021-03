Milan, il report dell’allenamento odierno: focus tattico con vista United

Milan, Manchester United nel mirino

(Fonte: acmilan.com)

Giornata di sole caratterizzata da un forte vento questa mattina a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per iniziare l’allenamento odierno. Presenti per assistere all’allenamento Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Inizio in palestra per l’attivazione muscolare; successivamente squadra sul campo centrale, dove ha proseguito il riscaldamento con una serie di torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche prima di iniziare la parte tattica. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione di oggi.

MERCOLEDÌ 17 MARZO

Il programma di domani prevede al mattino l’allenamento di rifinitura e, a seguire, alle ore 14.30 la conferenza stampa pre-match di Mister Pioli e Simon Kjær.

