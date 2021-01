Milan, il report dell’allenamento odierno: dirigenza al gran completo

Milan, il report dell’allenamento odierno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (acmilan.com)

Squadra al lavoro questa mattina a Milanello in preparazione di Cagliari-Milan, in programma lunedì 18 gennaio alla Sardegna Arena alle ore 20.45. Presenti a Milanello per assistere all’allenamento anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Inizio in palestra con la consueta attivazione muscolare prima di uscire sul campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi, per la fase di riscaldamento con una serie di torelli. La fase tattica e la partitella su campo ridotto hanno chiuso la sessione di lavoro odierna.

DOMENICA 17 GENNAIO

Il programma di domani prevede inizialmente la conferenza stampa di mister Pioli alle ore 12.00 e, nel pomeriggio, allenamento e al termine la partenza per Cagliari.

