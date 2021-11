Milan, il report dell’allenamento odierno: a Milanello si volta pagina

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso il report dell'allenamento odierno. I rossoneri guardano avanti

Squadra a Milanello questa mattina per il primo allenamento in preparazione della prossima partita di campionato fissata per mercoledì 1° dicembre alle 20.45 a Marassi contro il Genoa di Shevchenko.