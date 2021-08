Milan, il report dell’allenamento di oggi: lavori mirati per i rossoneri

Sessione di allenamento pomeridiana quest'oggi per il Milan in vista della sfida contro il Cagliari nel secondo turno di Serie A

Sessione di allenamento pomeridiana quest'oggi per i rossoneri, che si sono ritrovati a Milanello alle 16.00 in vista della prossima giornata di campionato - la prima a San Siro - ovvero Milan-Cagliari di domenica 29 agosto alle 20.45.

Inizio in palestra come di consueto per l'attivazione muscolare, seguita da alcuni esercizi sulla forza con l'ausilio degli attrezzi. Al termine, la squadra è stata divisa in due gruppi: il primo, composto dai giocatori non impegnati a Genova, ha disputato una partitella di allenamento con la formazione Primavera; il secondo ha svolto lavoro atletico attraverso una serie di allunghi sul lato lungo del campo e delle esercitazioni tecniche.