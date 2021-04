Milan-Genoa, il report dell’allenamento del Grifone: Czyborra in gruppo

Il Genoa, prossimo avversario del Milan in campionato, ha pubblicato il report dell'allenamento odierno. Czyborra in gruppo

"Sudore e determinazione, attenzione e applicazione. Intensa giornata di allenamento per il Genoa in vista della trasferta di Milano, dove i rossoblщ guidati da Davide Ballardini affronteranno il Milan di Stefano Pioli. Appuntamento domenica (fischio d’inizio ore 12.30, diretta su Dazn).

Oggi doppia seduta, la mattinata è iniziata con un lavoro in palestra, incentrata in prevalenza sulla forza, seguita da esercitazioni tecnico-tattiche svolte per reparti.