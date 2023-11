Fiorentina, Italiano avrà due recuperi importanti in vista del Milan

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, vede il rientro in squadra di due pedine importanti in vista della sfida con il Milan

La sosta per le nazionali entra nel vivo e come ogni pausa dal campionato porta con sé aspetti positivi e aspetti negativi. Da un lato le società perdono pedine fondamentali nella preparazione delle partite che ci saranno alla ripresa, dall'altro si ha più tempo a disposizione per prepararle e recuperare calciatori fermi ai box per problematiche fisiche.