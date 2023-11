Fiorentina: squalificati, infortunati e programma pre Milan | Serie A news

La Fiorentina si trova attualmente al 6° posto in classifica a tre lunghezze dal Milan 3°. I viola vogliono conquistare i tre punti per alimentare il sogno dell'Europa dei grandi, mentre il Milan è chiamato a reagire dopo la sosta per le nazionali. I rossoneri arrivano due punti nelle ultime quattro partite di Serie A. L'ultima vittoria risale al 7 ottobre nella trasferta di Genova contro il Grifone. LEGGI ANCHE: Troppi infortuni? Rafael Leao risponde sui social