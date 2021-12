Milan, ecco il programma delle festività natalizie: allenamenti su Zoom

Il Milan di Stefano Pioli, dopo la vittoria importante contro l'Empoli, si gode qualche giorno di vacanza: ecco il programma

Il Milan , dopo la bella vittoria di Empoli, si gode il meritato riposo. E' stata una prima parte di stagione molto impegnativa e dunque qualche giorno di stacco può permettere a tutti i giocatori di ricaricare le batterie. Non bisogna però abbassare la guardia, in quanto il 6 gennaio ci sarà un match importante contro la Roma a San Siro.

I calciatori del Milan, comunque avranno a partire da oggi sette giorni di riposo. Gli allenamenti, infatti, riprenderanno il 30 dicembre a Milanello. Come ha annunciato Stefano Pioli, però, il 27 e il 28 dicembre ci saranno degli allenamenti collettivi su Zoom, così come è successo durante il lockdown. La squadra rossonera, inoltre, si allenerà anche il 31 e il 1 gennaio. Mercato Milan, che occasione a centrocampo per gennaio! Le ultime >>>