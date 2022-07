Milan, domani allenamento in Austria aperto al pubblico: i dettagli | PM

Dopo la sconfitta patita ieri in Ungheria contro lo ZTE in amichevole ( 2-3 ), il Milan di Stefano Pioli ha raggiunto il ritiro di Villach , in Austria , dove rimarrà fino a mercoledì 27 , giorno del test match contro il Wolfsberger .

I calciatori rossoneri, dunque, scenderanno in in campo presso lo 'Sportzentrum Landskron' di Villach per una seduta pomeridiana. Ingresso a partire delle ore 17:00.