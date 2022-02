Milan, nella giornata di domani previsto un allenamento al mattino | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha comunicato che nella giornata di domani è previsto un allenamento al mattino

Archiviata la grande vittoria di ieri nel derby contro l'Inter, il Milan prepara già la partita di Coppa Italia contro la Lazio. Come riportato proprio dal sito ufficiale del club rossonero, il lavoro svolto oggi ha previsto allenamento defaticante per i titolari di ieri. Nella giornata di domani, invece, è previsto un solo allenamento al mattino. Il Milan, se dovesse vincere contro i biancocelesti, potrebbe incontrare in semifinale nuovamente i cugini nerazzurri. Ecco l'ultima idea di calciomercato del Milan: l'attaccante arriva a zero dalla Premier?