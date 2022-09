Milan-Dinamo Zagabria, oggi allenamento pomeridiano in vista della Champions

Archiviato il successo contro la Sampdoria di sabato scorso, il Milan è già concentrato in vista del match di Champions League che giocherà mercoledì a San Siro contro la Dinamo Zagabria. In questo momento i croati sono al primo posto nel girone E, in quanto nella prima giornata hanno trionfato contro il Chelsea per 1-0 allo Stadio Maksimir.