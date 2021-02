Milan-Crotone, l’allenamento di oggi della squadra di Pioli | News

Milan-Crotone, l’allenamento di oggi a Milanello

(fonte:acmilan.com)

Rossoneri al lavoro questa mattina a Milanello, in vista del prossimo incontro di campionato che vedrà il Milan affrontare il Crotone a San Siro domenica 7 febbraio alle ore 15.00. Presenti ad assistere all’allenamento anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Inizio dell’allenamento in palestra come di consueto per l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi, dove dopo, al termine del riscaldamento, la squadra ha disputato una partitella di allenamento su campo ridotto fatta da tre tempi da 15 minuti.

