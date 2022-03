Milan, le condizioni di Romagnoli, Giroud e Ibrahimovic | PM News

Ecco come stanno Alessio Romagnoli, Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, giocatori del Milan reduci da acciacchi di vario tipo. Il punto

Alessio Romagnoli , che aveva accusato un problema all'adduttore nel derby di Coppa Italia, è in fase di recupero. Olivier Giroud , invece, si è allenato sul campo, con corsa e scatti. Il centravanti transalpino, ad ogni modo, ha evitato la parte con il gruppo per non rischiare, ora, botte sulla ferita alla caviglia riportata nel match contro il Napoli per l'intervento di Kalidou Koulibaly.

Ci sarà, comunque, in Milan-Empoli di sabato. Così come ci sarà Zlatan Ibrahimovic, che oggi ha svolto un allenamento di gestione personale tra campo e palestra, ma anche lui non ha più alcun tipo di problema fisico. Mister Pioli, dunque, può sorridere. Per la volata Scudetto il Diavolo potrà contare sui propri assi. Milan, duello con Inter e Juventus per il nuovo bomber: le ultime news di mercato >>>