Capuano: “Allenamento a San Siro? Assomiglia a un messaggio chiaro ai giocatori”

Il Milan si prepara ad affrontare il Cagliari in una sfida che potrebbe rivelarsi cruciale per il cammino della squadra in campionato. Giovanni Capuano, giornalista di Radio24, ha commentato l’approccio di Conceicao, tecnico rossonero, all'imminente partita, mettendo in evidenza un dettaglio significativo: l’allenamento di domani pomeriggio a San Siro.