Milan-Benevento: il report dell’allenamento odierno. Presenti i dirigenti

Allenamento oggi a Milanello in vista di Milan-Benevento. Presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara. Il report della seduta odierna

(fonte: acmilan.com) - "Squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno in preparazione del prossimo incontro che vedrà il Milan affrontare il Benevento. Gara in programma sabato 1° maggio a 'San Siro' alle ore 20:45. Presenti presso il centro sportivo per assistere agli allenamenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.