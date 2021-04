Milan-Benevento, Ibrahimovic si è allenato in gruppo: è pronto

Zlatan Ibrahimovic sarà a disposizione per Milan-Benevento di sabato sera. Allenamento in gruppo oggi per l'attaccante svedese

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic sarà a disposizione del tecnico Stefano Pioli per Milan-Benevento, anticipo serale della 34^ giornata di Serie A, in programma sabato 1° maggio, alle ore 20:45 a 'San Siro'. Lo ha riferito la redazione di 'Sky Sport'. Ibrahimovic, infatti, dopo aver svolto il primo allenamento in gruppo ieri, insieme ai compagni che non avevano giocato contro la Lazio, oggi è tornato a lavorare regolarmente insieme a tutti.

Ibrahimovic, dunque, è pronto a riprendersi il posto in squadra in Milan-Benevento: una gara che il Diavolo dovrà vincere a tutti i costi per alimentare il sogno della qualificazione in Champions League. L'attaccante nativo di Malmö, finora, ha segnato 17 gol e fornito 3 assist in 25 gare totali disputate tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Ha saltato le ultime tre, contro Genoa (squalificato) Sassuolo e Lazio (infortunato), portando il totale di partite saltate in campionato a quota 16 su 33.

Al computo, poi, vanno aggiunte anche 7 assenze su 13 gare in Europa League (quattro per infortunio, due per coronavirus, una per scelta tecnica).