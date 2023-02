Milan, il report dell’allenamento: due giorni alla sfida all’Atalanta

Il Milan continua la preparazione per la sfida all'Atalanta in programma domenica 26 febbraio. Ecco il report dell'allenamento odierno

( fonte: acmilan.com ) Allenamento mattutino a Milanello in preparazione del prossimo impegno di campionato, Milan-Atalanta di domenica 26 febbraio alle 20.45 a San Siro. Presenti al Centro Sportivo rossonero, per seguire il lavoro della squadra, anche Paolo Maldini e Frederic Massara .

Eseguita l'attivazione muscolare in palestra la squadra è uscita sul campo centrale, dove ha terminato il riscaldamento con alcuni torelli a tema. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche - eseguite con l'ausilio delle porte piccole - che hanno preceduto la fase tattica in programma per la sessione odierna, che si è chiusa con la consueta partitella su campo ridotto.