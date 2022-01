Milan, anche Ibrahimovic, Florenzi e Conti si sono allenati a Milanello

Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi e Andrea Conti (in partenza) i giocatori del Milan che si sono allenati a Milanello nel giorno libero

Oggi, a Milanello, nonostante il giorno di riposo concesso da mister Stefano Pioli ai giocatori del Milan per il Capodanno, si sono presentati Fikayo Tomori, Theo Hernández e Brahim Díaz per allenarsi e rimettersi in forma dopo le feste. Il tutto testimoniato dalla foto pubblicata dal terzino sinistro francese sul suo account 'Instagram'.