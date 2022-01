Calciomercato Milan – Schira: “Principio d’accordo tra Empoli e Conti”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Conti è ad un passo dall'Empoli. Ultimi dettagli e poi andrà a giocare in Toscana

Andrea Conti, classe 1994, potrebbe rappresentare il primo colpo in uscita del Milan nel calciomercato invernale 2022. Il giocatore, assistito da Mario Giuffredi, infatti, è vicino alla cessione all'Empoli di Aurelio Andreazzoli, rivelazione di questa prima parte della stagione in Serie A. Ne ha parlato, su 'Twitter', Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato.