Milan, prima in palestra, poi lavori di tecnica: il report dell’allenamento

Il Milan sta preparando la sfida contro l'Atalanta. Quando restano da capire le condizioni di Rafael Leao, la partita potrebbe riabbracciare tra i convocati Simon Kjaer, indisponibile da fine ottobre. La gara come precedentemente detto è in programma sabato 9 dicembre alle ore 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo e vede le due squadre arrivare da risultati differenti: i rossoneri arrivano da un bel successo in casa contro l'Empoli, mentre i nerazzurri sono caduti in casa del Torino per 3-0.