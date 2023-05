Milan, le ultime da Milanello sulle condizioni di Leao | PM News

Rafael Leao, attaccante del Milan, anche oggi non ha lavorato in gruppo agli ordini di Stefano Pioli. Come appreso dalla nostra redazione, infatti, il portoghese, classe 1999, ha svolto un allenamento personalizzato, sul campo, in vista del suo ritorno alle sessioni di allenamento in gruppo con i compagni. Che dovrebbe avvenire secondo le previsioni, o domenica o lunedì.