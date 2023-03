Milan, allenamento con la Primavera: il report della seduta odierna

( fonte: acmilan.com ) Una bella giornata di sole questa mattina ha accolto i rossoneri a Milanello, dove si sono ritrovati per l'ultimo allenamento della settimana.

La sessione è iniziata in palestra con l'attivazione muscolare, prima di uscire sul campo centrale per terminare il riscaldamento con alcuni torelli e una serie di lavori sul possesso. L'allenamento è proseguito con una partita di allenamento con la formazione Primavera (tre tempi da 20').

Due giorni di riposo per i rossoneri, la ripresa è prevista per martedì 28 marzo con un allenamento pomeridiano.