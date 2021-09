Milan, allenamento odierno tra campo e palestra: il report

Rossoneri al lavoro questa mattina in vista della partita con l'Atlético Madrid, ecco il report della seduta da parte del Milan.

Rossoneri subito al lavoro a Milanello: ritrovo a colazione per l'allenamento odierno, il primo in ottica Atlético Madrid, prossimo avversario dei rossoneri in Champions League. Presenti a Milanello Paolo Maldini e Frederic Massara.