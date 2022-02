Milan, le ultime sull’allenamento odierno di Ibrahimovic | PM News

Oggi allenamento a Milanello per Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Ecco cosa ha fatto, nello specifico, l'attaccante svedese

Arrivano notizie non positive, però, da Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto appreso, infatti, dalla nostra redazione, Ibra non si è allenato neanche oggi in gruppo. Zlatan ha proseguito il suo lavoro personalizzato. Quasi impossibile, dunque, vederlo in campo per la prossima partita di campionato.