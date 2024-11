Allenamento – Focus su possesso e conclusioni a Milanello

Squadra a Milanello questa mattina, consueto ritrovo per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento

Squadra a Milanello questa mattina. Ritrovo per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento ancora a ranghi ridotti per le assenze dei rossoneri che sono stati impegnati con le rispettive nazionali.